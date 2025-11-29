FARFA DUET SHAKE POINT La Roche-sur-Yon

FARFA DUET Samedi 29 novembre, 20h00 SHAKE POINT Vendée

Début : 2025-11-29T20:00:00 – 2025-11-29T22:30:00

Fin : 2025-11-29T20:00:00 – 2025-11-29T22:30:00

Le Farfa Duet propose une prestation live raffinée et intimiste;

Reprises jazz, chanson française et pop acoustique ainsi que compositions personnelles.

SHAKE POINT 2 place de la Vendée, 85000 La Roche sur Yon La Roche-sur-Yon 85000 Liberté Vendée Pays de la Loire

Bar à cocktails, vins, spiritueux, bières, softs, planches apéritives

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Duo Jazz