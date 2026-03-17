Farfouille de la Marpa rue Henri Dunant Pont-de-Vaux

Farfouille de la Marpa

rue Henri Dunant Plateau sportif de la verchère Pont-de-Vaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 06:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Vente d’objets, vêtements, jouets, outils, livres ou petits matériels d’occasions ou neufs. Buvette et buffet sur place.

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rue Henri Dunant Plateau sportif de la verchère Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 66 98 84 68 marpa-verchere@orange.fr

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English : Flea Market of la Marpa

Sale of second-hand and new objects, clothes, toys, tools, books and small items of equipment. Refreshment bar and buffet.

L’événement Farfouille de la Marpa Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux