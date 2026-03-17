Farfouille de la Marpa rue Henri Dunant Pont-de-Vaux
Farfouille de la Marpa rue Henri Dunant Pont-de-Vaux dimanche 12 avril 2026.
Farfouille de la Marpa
rue Henri Dunant Plateau sportif de la verchère Pont-de-Vaux Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 06:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Vente d’objets, vêtements, jouets, outils, livres ou petits matériels d’occasions ou neufs. Buvette et buffet sur place.
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rue Henri Dunant Plateau sportif de la verchère Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 66 98 84 68 marpa-verchere@orange.fr
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English : Flea Market of la Marpa
Sale of second-hand and new objects, clothes, toys, tools, books and small items of equipment. Refreshment bar and buffet.
L’événement Farfouille de la Marpa Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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