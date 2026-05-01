May-sur-Orne

Farfouille St Martin de Fontenay

17 Rue de Biganos May-sur-Orne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Foire à tout farfouille à St Martin de Fontenay

Foire à tout farfouille à St Martin de Fontenay le 8 mai de 6h à 18h .

17 Rue de Biganos May-sur-Orne 14320 Calvados Normandie +33 7 85 80 68 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Farfouille St Martin de Fontenay

Foire à tout farfouille in St Martin de Fontenay

L’événement Farfouille St Martin de Fontenay May-sur-Orne a été mis à jour le 2026-05-01 par Orne Odon Tourisme