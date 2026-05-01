Farfouille St Martin de Fontenay May-sur-Orne
Farfouille St Martin de Fontenay May-sur-Orne vendredi 8 mai 2026.
May-sur-Orne
Farfouille St Martin de Fontenay
17 Rue de Biganos May-sur-Orne Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Foire à tout farfouille à St Martin de Fontenay
Foire à tout farfouille à St Martin de Fontenay le 8 mai de 6h à 18h .
17 Rue de Biganos May-sur-Orne 14320 Calvados Normandie +33 7 85 80 68 52
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English : Farfouille St Martin de Fontenay
Foire à tout farfouille in St Martin de Fontenay
L’événement Farfouille St Martin de Fontenay May-sur-Orne a été mis à jour le 2026-05-01 par Orne Odon Tourisme
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