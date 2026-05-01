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Farfouille St Martin de Fontenay May-sur-Orne

Farfouille St Martin de Fontenay May-sur-Orne vendredi 8 mai 2026.

Adresse : 17 Rue de Biganos

Ville : 14320 May-sur-Orne

Département : Calvados

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Tarif :

May-sur-Orne

Farfouille St Martin de Fontenay

17 Rue de Biganos May-sur-Orne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Foire à tout farfouille à St Martin de Fontenay
Foire à tout farfouille à St Martin de Fontenay le 8 mai de 6h à 18h   .

17 Rue de Biganos May-sur-Orne 14320 Calvados Normandie +33 7 85 80 68 52 

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English : Farfouille St Martin de Fontenay

Foire à tout farfouille in St Martin de Fontenay

L’événement Farfouille St Martin de Fontenay May-sur-Orne a été mis à jour le 2026-05-01 par Orne Odon Tourisme

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