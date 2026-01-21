Farfouille vêtements enfant Salle Polyvalente Die
Farfouille vêtements enfant Salle Polyvalente Die mardi 27 janvier 2026.
Farfouille vêtements enfant
Salle Polyvalente 35 boulevard du Ballon Die Drôme
Début : 2026-01-27
fin : 2026-02-01
2026-01-27
L’Association la Gratuiterie propose une Farfouille vêtements enfants pendant les Rencontres de l’Ecologie. Tout est gratuit !
Salle Polyvalente 35 boulevard du Ballon Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 87 68 93 gratuiterie.gestion-lieux@mailo.com
English :
The Association la Gratuiterie offers a children’s clothing Farfouille during the Rencontres de l’Ecologie. And it’s all free!
