Satyagraha – PALAIS GARNIER / OPERA GARNIER Paris

Satyagraha Début : 2026-04-21 à 19:30. Tarif : – euros.

OPERA NATIONAL DE PARIS PRÉSENTE : SATYAGRAHAQuelle est l’influence de Gandhi sur le monde politique contemporain ? C’est cette question qu’explore Satyagraha, l’opéra de Philip Glass (1980), deuxième opus de sa trilogie consacrée à des personnages historiques avec Einstein on the Beach (1976) et Akhnaten (1984). Pour autant, Satyagraha – « force de la vérité » en sanskrit – n’est pas un biopic.Cette œuvre à la musique hypnotique mélange les temporalités et associe chacun de ses trois actes à une figure clé liée à Gandhi pour mieux appréhender la genèse de sa pensée politique : Léon Tolstoï avec qui il correspondit, le poète Rabindranath Tagore qui le soutint, et enfin Martin Luther King, nourri par ses principes de non-violence.Satyagraha fait son entrée au répertoire de l’Opéra de Paris dans la mise en scène de Bobbi Jene Smith et d’Or Schraiber qui y ont déjà signé la pièce chorégraphique Pit. Pour eux, cet opéra « n’est pas seulement une méditation sur l’histoire mais un appel à l’action et une leçon puissante qui résonne encore plus aujourd’hui ».

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS GARNIER / OPERA GARNIER PLACE DE L’OPÉRA 75009 Paris 75