FARID FAIT SA PUBE – LA LUNA NEGRA Bayonne samedi 4 octobre 2025.

FARID FAIT SA PUBE Début : 2025-10-04 à 20:30. Tarif : – euros.

Né il y a de nombreuses lunes, dans une caisse à outils près de Vesoul, Farid se découvre une passion pour l’écriture en lisant son premier télé Z.Dans les années 80, il incarne le rôle de Michael Knight dans la série K 2000, sous le pseudonyme de David Hasselhof. En 1998, il trouve l’énergie nécessaire pour marquer deux buts en finale de la coupe du monde et écrire puis interpréter son premier one man show ! Fan de Patrick Juvet et éleveur de pizzas royales, il puise son inspiration dans les boîtes à gants des Simca 1000.En bref, cet homme :- a pris de gros risques sur le tournage de « L’homme qui hurlait à l’oreille des sangliers».- a su se placer dans « Pars vite, reviens tard, mais reste là »- a su rester discret dans « Ne parle pas un mot à personne »Déconseillé aux moins de 14 ans

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64