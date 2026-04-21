Drouges

Farm and Village Festival 2026

Place de la Mairie Drouges Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 11:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Participez à la 10ᵉ édition du Farm and Village les 29, 30 et 31 mai 2026 à Drouges (35) ! Une programmation variée vous attend pour un week-end de folie.

La programmation jour par jour est à retrouver sur les photos et sur les réseaux sociaux de Farm and Village Festival.

Pour démarrer les 10 ans du festival vous aurez le choix

– Soit la soirée d’ouverture le vendredi 29 mai chez Les Régaleurs (Châtillon-en-Vendelais) avec Little Tom One Man Band et Odd Berries (que vous retrouverez aussi au festival le samedi à 15h15).

– Soit directement sur le site du festival avec Drekhund à 21h.

Espace repos pour les festivaliers à l’entrée du villagesur plusieurs parcelles, réparti en trois zones avec des toilettes sèches, points d’eau et éclairage toute la nuit.

Les campings-cars, véhicules lourds et festivaliers à la journée devront se stationner dans le village, où plusieurs points d’eau sont également disponibles.

Les emplaçements PMR seront situés à l’entrée du festival, place Armand Pipard.

Billetterie sur HelloAsso. .

Place de la Mairie Drouges 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Farm and Village Festival 2026 Drouges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT VITRE