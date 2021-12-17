Farm Fatale Carré Saint-Médard-en-Jalles

Farm Fatale 17 et 18 décembre 2021 Carré Gironde

Farm Fatale 17 et 18 décembre 2021 Carré Gironde

2021-12-17T20:30:00 – 2021-12-17T22:00:00

2021-12-18T20:30:00 – 2021-12-18T22:00:00

Théâtre

durée : 1h30

« To bee or not to bee »

Des bottes de paille, un cochon rose, le chant du coq, des outils agricoles : Bienvenue à la ferme ! Celle imaginée par Philippe Quesne, n'est plus habitée : prise à son propre piège, l'espèce humaine a disparu. Ne subsiste qu'un petit groupe d'épouvantails-poètes dont on perçoit qu'ils ont un ADN commun avec les personnages foutraques de La mélancolie des dragons ou de La nuit des Taupes. Animateurs radio militants, musiciens à leurs heures, ce sont de doux rêveurs, éblouis par la nature et sa beauté. Ils opposent une résistance passive à la destruction du monde, avec un calme désarmant. Philippe Quesne signe une fable enchanteresse, un spectacle haïku célébrant le silence et à la lenteur.

En anglais surtitré en français

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l'Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l'équipe qui s'étend sur l'international.

