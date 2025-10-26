Farouche en concert au Magasin Général Tarnac
Farouche en concert au Magasin Général Tarnac dimanche 26 octobre 2025.
Farouche en concert au Magasin Général
Magasin Général Tarnac Corrèze
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
2025-10-26
Le trio Farouche, polyphonies en français, s’invite au Magasin Général, le temps d’une soirée ! .
Magasin Général Tarnac 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 40 87
