Cherré-Au

Fascinantes araignées

Maison des Associations de la Borde Cherré-Au Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Samedi 25 avril Fascinantes araignées

Peur des araignées, ou non, Christine ROLLARD, spécialiste française des araignée vous surprendra sûrement lors d’une animation sur le terrain. Christine ROLLARD est enseignante -chercheuse au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris et présidente de l’Opie, Office pour les insectes et leur environnement)

RV 14h 00 à la Maison des Associations de la Borde, rue de Cormes, à Cherré-AU.

À 20h00 Conférence. Christine Rollard, nous éclairera sur différentes facettes de ces animaux souvent mal-aimés mais inoffensifs pour l’être humain et si utiles. Maison des Associations à Cherré-AU .

Maison des Associations de la Borde Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 87 87 sepenesbis@orange.fr

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English :

L’événement Fascinantes araignées Cherré-Au a été mis à jour le 2026-04-11 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude