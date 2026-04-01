Fascinantes araignées Cherré-Au
Fascinantes araignées Cherré-Au samedi 25 avril 2026.
Cherré-Au
Fascinantes araignées
Maison des Associations de la Borde Cherré-Au Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Samedi 25 avril Fascinantes araignées
Peur des araignées, ou non, Christine ROLLARD, spécialiste française des araignée vous surprendra sûrement lors d’une animation sur le terrain. Christine ROLLARD est enseignante -chercheuse au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris et présidente de l’Opie, Office pour les insectes et leur environnement)
RV 14h 00 à la Maison des Associations de la Borde, rue de Cormes, à Cherré-AU.
À 20h00 Conférence. Christine Rollard, nous éclairera sur différentes facettes de ces animaux souvent mal-aimés mais inoffensifs pour l’être humain et si utiles. Maison des Associations à Cherré-AU .
Maison des Associations de la Borde Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 87 87 sepenesbis@orange.fr
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L’événement Fascinantes araignées Cherré-Au a été mis à jour le 2026-04-11 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude