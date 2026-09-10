Fascinantes Chauves-souris, Cimetière du Sud, Lille

Informations pratiques

Fascinantes Chauves-souris Samedi 12 septembre, 19h00 Cimetière du Sud Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00

Les chauves-souris se réveillent et elles ont faim de moustiques et de papillons de nuit. Grâce à ces incroyables mammifères volants, les populations d’insectes sont naturellement régulées. Venez les observer et découvrir leurs secrets lors d’une sortie avec une animatrice de la LPO Hauts-de-France.

Cimetière du Sud Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lille.fr/Nature-a-Lille/Agenda »}]

Les ailes de la Nuit Elles sortent à la tombée de la nuit et commence alors un ballet incessant et frénétique !