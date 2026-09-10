UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lille

Fascinantes Chauves-souris, Cimetière du Sud, Lille

samedi 12 septembre 2026 · Cimetière du Sud · Lille

Fascinantes Chauves-souris, Cimetière du Sud, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Cimetière du Sud
Adresse
Lille
Ville
Lille
Département
Nord
Tarif
Sur inscription

Fascinantes Chauves-souris Samedi 12 septembre, 19h00 Cimetière du Sud Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00

Les chauves-souris se réveillent et elles ont faim de moustiques et de papillons de nuit. Grâce à ces incroyables mammifères volants, les populations d’insectes sont naturellement régulées. Venez les observer et découvrir leurs secrets lors d’une sortie avec une animatrice de la LPO Hauts-de-France.

Cimetière du Sud Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lille.fr/Nature-a-Lille/Agenda »}]
Les ailes de la Nuit Elles sortent à la tombée de la nuit et commence alors un ballet incessant et frénétique !

À voir aussi à Lille (Nord)