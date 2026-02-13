Fascination du verre à travers les âges : un foisonnement technique et créatif – Conférence, La Source, Roncq

Fascination du verre à travers les âges : un foisonnement technique et créatif – Conférence Samedi 28 février, 14h30 La Source Nord

Gratuit – sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T14:30:00+01:00 – 2026-02-28T15:30:00+01:00

Fin : 2026-02-28T14:30:00+01:00 – 2026-02-28T15:30:00+01:00

« Depuis sa découverte, le verre a toujours fasciné les hommes. Matériau d’exception, il a inspiré depuis l’Antiquité des artistes et artisans, architectes et industriels de nos jours, qui, maîtrisant la technique au fil du temps, ont réalisé des œuvres de très grande qualité. A l’aide d’une cinquantaine de photographies et de petites vidéos, cette conférence crée un lien très fort entre les avancées techniques et la production artistique d’objets en verre de toute nature, de l’Antiquité à aujourd’hui : sculptures, contenants, objets décoratifs, architecture…

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/443/fascination-du-verre-a-travers-les-ages-un-foisonnement-technique-et-creatif-conference »}]

Conférence animée par Pascal Coudyser, artiste verrier, ancien professeur des métiers d’Art du Verre conférence art