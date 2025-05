Fashion Curious – L’événement qui détricote la mode – Halles en Communs Rennes, 7 juin 2025, Rennes.

Gratuit et ouvert à toutes et tous, ce temps fort célébrera les alternatives vertueuses pour un look stylé, engagé tout en prenant conscience de la réalité du domaine du textile et ses dérives.

Une programmation pailletée, engagée et ancrée de réalité.

L’idée n’étant pas de faire peser tout le poids sur le dos des consommateur·ices, cette après-midi a été pensée comme festive avec un défilé en musique “Le Fashion Curious Show”, mais aussi une table ronde sur le sujet avec des intervenant·e·s comme Catherine Caille du collectif Ethique sur l’Étiquette, Pascal Milleville, PDG Relais Bretagne, Victor Bayard, ingénieur de recherche, Claire Delacotte, membre de la Maison des Arts du Fil, mais aussi des ateliers de réparation, et de customisation de vêtements.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-07T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-07T18:00:00.000+02:00

Halles en Communs 24 avenue Jules Maniez, Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine