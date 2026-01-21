Fashion Fripe Eglise des Trinitaires Arles

Fashion Fripe

Du 13/02 au 01/03/2026 tous les jours. Eglise des Trinitaires 32 Rue de la République Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-13

fin : 2026-03-01

2026-02-13

Vous avez aimé la dernière Fashion Fripe ? Rendez-vous pour cette nouvelle édition ! Au programme défilé de mode et exposition, le tout sur le thème de l’accumulation.

Le moment est venu de dévoiler l’affiche de cette 8e édition ! Cette année la Fashion Fripe, Fashion Freaks, interroge notre rapport à la monstruosité, que ce soit celle des industriels de la Fast Fashion ou celle de la révolte de celles et ceux qui rêvent d’un modèle moins néfaste. On vous prépare une inauguration en 2 temps avec notamment une performance surprise de Mathilde Crouzet, du pain et des jeux. Les défilés sont programmés en clôture du festival les vendredi 27, samedi 28 février et dimanche 1er mars, le détail des soirées arrive bientôt. .

Eglise des Trinitaires 32 Rue de la République Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

Did you like the last Fashion Fripe? See you at this year’s event! On the program: fashion show and exhibition, all on the theme of accumulation.

