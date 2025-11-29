FASHION WEEK OCCITANIE AU CAP D’AGDE SOIRÉE GLAMOUR Agde

FASHION WEEK OCCITANIE AU CAP D’AGDE SOIRÉE GLAMOUR

Date : 2025-11-29

Une soirée inédite réunissant des créateurs, stylistes et invités venus de France, d’Italie et d’autres pays européens, pour célébrer la mode, l’élégance et la fête au bord de la mer .

Le Palais des Congès du Cap d’Agde accueille la prochaine édition de la Fashion Week Occitanie, un rendez-vous inédit où mode, créativité et développement durable se rencontrent.

Cette édition placée sous le sugne de l’Upcycling et de la mode responsable propose un défilé hors du commun, porté par une nouvelle génération de créateurs qui réinventent le luxe et l’élégance à partir de matières recyclées.

Un évènement engagé et glamour

Loin des podiums traditionnels, la Fashion Week Occitanie revendique un positionnement unique

> valoriser l’innovation textile et la lutte contre le gaspillage de l’industrie de la mode.

> offrir une visibilité régionale et nationale à de jeunes créateurs et à des marques engagées.

> créer une rencontre entre art, culture et société dans une ambiance festive et élégante.

Une soirée exceptionnelle .

Dès 18h, profitez d’un verre de bienvenue avant le premier défilé à 19h.

Découvrez les créations de stylistes professionnels, dont Rosa Addabbo Couture qui présentera sa nouvelle collection de robes de mariée ainsi que le concours de jeunes talents Glamour & Upcycling . (Stylistes & modèles)

Vous pourrez également admirer une exposition du peintre Jan Noah, présentée dans les salles du Palais des Congrès.

Savourez un buffet dînatoire inclus, profitez du bar à disposition toute la soirée (boissons en supplément), et terminez en beauté avec DJ Rod, dans une ambiance élégante inspirée des années 20 et du style Gatsby.

After Party au Casino Barrière du Cap d’Agde, juste en face du Palais des Congrès, avec coupe de champagne et jetons de jeu offerts pour prolonger la fête .

Un rendez-vous à ne pas manquer !!

> Payant,

> Sur réservation https://www.helloasso.com/associations/fashion-week-occitanie/evenements/pre-ventes-soiree-glamour

Offre privilège Gatsby pour les 50 premiers 45€

(Bénéficiez des avantages du billet glamour avec en plus le ticket gatsby offert pour l’after party au Casino Barrière du Cap d’Agde, incluant une coupe de champagne et 7 jetons, sur présentation de votre pièce d’identité)

Billet soirée glamour- 45€

Soirée de 18h à minuit, billet incluant un verre de bienvenue, une mise mise en bouche, défilés professionnels, concours de jeunes sylistes Glam’nCycling , buffet dînatoire et soirée dansante dans l’ambiance chic des années gatsby

> Organisé par l’Association Fashion Week Occitanie .

Agde 34300 Hérault Occitanie

A unique evening bringing together designers, stylists and guests from France, Italy and other European countries, to celebrate fashion, elegance and festivities by the sea.

Ein einzigartiger Abend, an dem Designer, Stylisten und Gäste aus Frankreich, Italien und anderen europäischen Ländern zusammenkommen, um Mode, Eleganz und Feiern am Meer zu zelebrieren.

Una serata unica che riunisce stilisti, designer e ospiti provenienti da Francia, Italia e altri Paesi europei per celebrare la moda, l’eleganza e le feste in riva al mare.

Una velada única que reúne a diseñadores, estilistas e invitados de Francia, Italia y otros países europeos para celebrar la moda, la elegancia y las fiestas junto al mar.

