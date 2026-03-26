Faso tinga 2

Salle des fêtes Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’association Soulevons La Poussière présente Faso tinga 2 au profit de l’association Denro au Burkina Faso. Au programme buvette, tresses africaines, marché des créateurs, doum danse, stage de danse, repas africain, show et bal.

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Salle des fêtes Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 87 32 46

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English :

The Soulevons La Poussière association presents Faso tinga 2 in aid of the Denro association in Burkina Faso. On the program: refreshments, African braiding, designer market, doum danse, dance workshop, African meal, show and ball.

L’événement Faso tinga 2 Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Charente Limousine