Faso tinga 2 Chasseneuil-sur-Bonnieure
Faso tinga 2 Chasseneuil-sur-Bonnieure samedi 28 mars 2026.
Faso tinga 2
Salle des fêtes Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
L’association Soulevons La Poussière présente Faso tinga 2 au profit de l’association Denro au Burkina Faso. Au programme buvette, tresses africaines, marché des créateurs, doum danse, stage de danse, repas africain, show et bal.
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Salle des fêtes Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 87 32 46
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English :
The Soulevons La Poussière association presents Faso tinga 2 in aid of the Denro association in Burkina Faso. On the program: refreshments, African braiding, designer market, doum danse, dance workshop, African meal, show and ball.
L’événement Faso tinga 2 Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Charente Limousine
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