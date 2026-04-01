Fast and curious lecture et visite flash ! Musée Quesnel-Morinière Coutances

Coutances

Fast and curious lecture et visite flash !

Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 16:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Une lecture flash à la médiathèque de Coutances sur le thème des arts et des musées, suivi d’une visite flash au musée pour découvrir les thèmes d’un musée. .

Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88

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English : Fast and curious lecture et visite flash !

L’événement Fast and curious lecture et visite flash ! Coutances a été mis à jour le 2026-04-07 par Coutances Tourisme