Fast and curious lecture et visite flash ! Musée Quesnel-Morinière Coutances
Fast and curious lecture et visite flash ! Musée Quesnel-Morinière Coutances mercredi 15 avril 2026.
Coutances
Fast and curious lecture et visite flash !
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 16:00:00
fin : 2026-04-15 17:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Une lecture flash à la médiathèque de Coutances sur le thème des arts et des musées, suivi d’une visite flash au musée pour découvrir les thèmes d’un musée. .
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88
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English : Fast and curious lecture et visite flash !
L’événement Fast and curious lecture et visite flash ! Coutances a été mis à jour le 2026-04-07 par Coutances Tourisme
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