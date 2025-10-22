Fast and curious visite flash de l’expo ! Musée Quesnel-Morinière Coutances
Fast and curious visite flash de l’expo ! Musée Quesnel-Morinière Coutances mercredi 22 octobre 2025.
Fast and curious visite flash de l’expo !
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 14:30:00
fin : 2025-10-22 15:00:00
Date(s) :
2025-10-22
Visite flash de l’exposition temporaire L’Appel de la mer . .
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88
English : Fast and curious visite flash de l’expo !
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fast and curious visite flash de l’expo ! Coutances a été mis à jour le 2025-10-09 par Coutances Tourisme