FATA MORGANA Théâtre d’Auxerre Auxerre vendredi 16 janvier 2026.

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : 12 – 12 – 29 EUR

Début : 2026-01-16 19:30:00

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Le réel est-il soluble dans le numérique ? Face aux mirages de l’IA, le chorégraphe issu des danses urbaines, Étienne Rochefort, livre un splendide poème visuel pour deux danseuses et leurs doubles.

Avec des trucages rendus de plus en plus accessibles par l’intelligence artificielle, la manipulation des images est devenue une arme. Dès lors, comment faire pour appréhender l’image différemment ? . Avis aux esprits joueurs ! À partir d’une réflexion sur la possibilité de partager un monde commun à l’heure de l’IA, Etienne Rochefort nous entraîne dans un étourdissant dédale visuel. Sur scène, elles sont deux danseuses à voyager en quête l’une de l’autre, avec la technique urbaine du popping en poche. Au fil d’une partition millimétrée, ces interprètes se synchronisent, se figent, disparaissent ou s’animent jusqu’à l’hallucination dans un ballet graphique qui se joue simultanément sur le plateau et sur de multiples surfaces de projection. Paysages urbains, forêts profondes, neiges de lumière, instants de frénésie visuelle… Au bout de ce périple aussi charnel qu’onirique, Fata Morgana nous invite à renouer avec une certaine idée de l’être ensemble. La scène comme ultime refuge du vivant ? .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com

