Fatal Lambig une aventure de Noël pour Mc & GG Café Les Voyageurs Lanvéoc

Fatal Lambig une aventure de Noël pour Mc & GG
Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal ar Groas Lanvéoc Finistère
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-08 21:15:00
Date(s) :
2025-12-06
FATAL LAMBIG Café-Théâtre
L’amitié résiste t-elle à l’épreuve du temps et des aléas de la vie ?
Dans cette comédie mortelle de fin d’année, nous retrouvons les deux meilleures amies du monde, MC & GG pour de nouvelles aventures, cette fois loin des rivages de Benidorm et plus proches des plages tempêtueuses du Finistère !
Elles vont aller de surprises en surprises …
Une création N’Ouzon Ket pour la troupe SPLANN!
Avec Marie De Bruyn, Danièle Gellée, Rozenn Le Drougmaguet et Morgane Thioux
Réservations fortement conseillées, petite jauge.
Représentations
Samedi 6 décembre à 20h18
Dimanche 7 décembre à 15h18
Dimanche 7 décembre à 20h18
Lundi 8 décembre à 20h18 .
Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 7 68 66 32 30
