Fatal Lambig une aventure de Noël pour Mc & GG Café Les Voyageurs Lanvéoc

Fatal Lambig une aventure de Noël pour Mc & GG

Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal ar Groas Lanvéoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-08 21:15:00

Date(s) :

2025-12-06

FATAL LAMBIG Café-Théâtre

L’amitié résiste t-elle à l’épreuve du temps et des aléas de la vie ?

Dans cette comédie mortelle de fin d’année, nous retrouvons les deux meilleures amies du monde, MC & GG pour de nouvelles aventures, cette fois loin des rivages de Benidorm et plus proches des plages tempêtueuses du Finistère !

Elles vont aller de surprises en surprises …

Une création N’Ouzon Ket pour la troupe SPLANN!

Avec Marie De Bruyn, Danièle Gellée, Rozenn Le Drougmaguet et Morgane Thioux

Réservations fortement conseillées, petite jauge.

Représentations

Samedi 6 décembre à 20h18

Dimanche 7 décembre à 15h18

Dimanche 7 décembre à 20h18

Lundi 8 décembre à 20h18 .

Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 7 68 66 32 30

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fatal Lambig une aventure de Noël pour Mc & GG Lanvéoc a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime