Fatche d’Eux Le Cargo de Nuit Arles

Fatche d’Eux

Vendredi 12 décembre 2025 de 21h30 à 23h30. Le Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Rejoignez nous au Cargo de Nuit pour une belle soirée avec Fatche d’Eux !

“10, 20, 30. Que serait un anniversaire du Cargo sans Fatche d’Eux ? Impossible à imaginer, cela n’a jamais existé. Le répertoire du duo arlésien formé par Alain Arsac et Jean-François Veran est à la musique ce que les arènes et le théâtre antique sont au patrimoine de la ville d’Arles. Intemporel. Pas de quoi leur mettre la pression.“ .

