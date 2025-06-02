FATCHE D’EUX – FATCHE D EUX – CARGO DE NUIT Arles

FATCHE D’EUX – FATCHE D EUX Début : 2025-12-12 à 21:30. Tarif : – euros.

10, 20, 30. Que serait un anniversaire du Cargo sans Fatche d’Eux ? Impossible à imaginer, cela n’a jamais existé. Le répertoire du duo arlésien formé par Alain Arsac et Jean-François Veran est à la musique ce que les arènes et le théâtre antique sont au patrimoine de la ville d’Arles. Intemporel. Pas de quoi leur mettre la pression.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CARGO DE NUIT 7 AVENUE SADI CARNOT 13200 Arles 13