Début : 2025-07-05T15:30:00 – 2025-07-05T16:30:00

Fin : 2025-07-26T15:30:00 – 2025-07-26T16:30:00

Fatema Mernissi / Harems nous ouvre les pages de l’œuvre de Fatéma Mernissi, grande sociologue et pionnière du féminisme marocain. Ces lieux d’enfermement constituent le fil rouge de ce spectacle qui ausculte la place des femmes au Maroc et dans le monde arabo-musulman. Questionnant l’Histoire, les traditions et la littérature religieuse, Fatéma Mernissi invite à l’insoumission et à l’espérance. Dans un dispositif épuré, telles des conteuses, Amal Ayouch et Sanae Assif partagent avec nous cette parole simple, taillée au scalpel, toujours pleine d’humour, et font entendre le combat lumineux de toute une vie consacrée à la cause des femmes du monde entier.

Le Festin – Compagnie Anne-Laure Liégeois théâtre Fatema Mernissi

