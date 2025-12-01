Father Mother Sister Broter | Avant-première Les Cinémas Actes Sud Arles

Father Mother Sister Broter | Avant-première

Dimanche 28 décembre 2025 de 16h à 18h. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 16:00:00

fin : 2025-12-28 18:00:00

Date(s) :

2025-12-28

Projection en avant-première avant sa sortie en salle le 7 janvier.

Synopsis

Father Mother Sister Brother est un long-métrage de fiction en forme de triptyque. Trois histoires qui parlent des relations entre des enfants adultes et leur(s) parent(s) quelque peu distant(s), et aussi des relations entre eux.



Réalisation Jim Jarmusch

Casting Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik .

Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Preview screening before its theatrical release on January 7th.

