Father Mother Sister Brother (Avant-première) Cinéma Les Montreurs d’Images Agen

Father Mother Sister Brother (Avant-première)

Cinéma Les Montreurs d’Images 12 rue jules ferry Agen Lot-et-Garonne

Début : 2025-12-28

fin : 2025-12-28

2025-12-28

Father Mother Sister Brother est un long-métrage de fiction en forme de triptyque. Trois histoires qui parlent des relations entre des enfants adultes et leur(s) parent(s) quelque peu distant(s), et aussi des relations entre eux.

Cinéma Les Montreurs d’Images 12 rue jules ferry Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 48 04 54 administration@lesmontreursdimages.com

English : Father Mother Sister Brother (Avant-première)

Father Mother Sister Brother is a feature film in the form of a triptych. Three stories about the relationships between adult children and their somewhat distant parent(s), and also about the relationships between them.

