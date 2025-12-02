Fatma Hassona | Exposition de photographies L’Institut du Monde Arabe Paris

La photojournaliste indépendante palestinienne Fatma Hassona naît à Gaza en mars 2000. Diplômée en multimédia du Collège universitaire des Sciences appliquées de Gaza en 2022, elle documente la vie à Gaza depuis le début de l’offensive israélienne dans la bande de Gaza en octobre 2023. « Elle avait un talent fou, un regard très particulier. Je ressentais cette intensité quand elle parlait de documenter les bombardements israéliens, qui visaient notamment la population civile et les journalistes et d’alerter au sujet du génocide en cours. » se remémore Sepideh Farsi.

Dans le contexte de l’interdiction faite aux journalistes étrangers d’entrer à Gaza, Fatma Hassona relate les déplacements forcés imposés par l’armée israélienne, la destruction des infrastructures par les bombardements, les pertes civiles, les funérailles, ainsi que des scènes de résilience, comme celles d’enfants jouant dans les ruines.

Elle obtient une reconnaissance internationale en devenant la protagoniste du documentaire Put Your Soul on Your Hand and Walk (2025), réalisé par la cinéaste iranienne Sepideh Farsi. Le film retrace la correspondance vidéo entre Fatma Hassona et la réalisatrice d’avril 2024 à avril 2025.

Fatma Hassona et six de ses proches, dont sa sœur enceinte, sont tués le 16 avril 2025 dans une attaque israélienne ciblée, comme l’a révélé un rapport de Forensic Architecture, un groupe de recherche de l’Université de Londres – Goldsmiths.

Pour la première fois à Paris, une sélection de ses photographies est présentée grâce à Sepideh Farsi.

Remerciements : Hala Abou Hassira, Ambassadrice de Palestine en France

Mardi 9 décembre à 19h, projection de Put Your Soul on Your Hand and Walk suivie d’une rencontre autour du film de Sepideh Farsi et du livre de photographies de Fatma Hassona, Les Yeux de Gaza (Ed. Textuel).

Du mardi 02 décembre 2025 au dimanche 14 décembre 2025 :

L’Institut du Monde Arabe 1, rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Salle Hypostyle ( niveau -2)Paris

https://www.imarabe.org/fr/agenda/expositions-musee/fatma-hassona-exposition-photographies +33140513838