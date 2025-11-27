FATOUMATA DIAWARA – CABARET BOTANIQUE Rennes

FATOUMATA DIAWARA Début : 2026-04-11 à 18:00. Tarif : – euros.

Fatoumata Diawara, artiste incontournable et l’une des plus belles voix de l’Afrique moderne, revient en 2026 avec Massa, un album profondément personnel et empreint de vérité. Après avoir brillé aux côtés de -M-, Gorillaz ou encore Herbie Hancock, l’artiste malienne signe ici une œuvre intime, sans collaboration, centrée sur son vécu et ses émotions. À travers Massa, elle évoque la famille, la maternité, la trahison et la résilience, tout en rendant hommage à son père disparu. Un voyage musical sincère et lumineux, où chaque note célèbre la vie, la foi et la force du destin.

CABARET BOTANIQUE Jardin du Thabor – 35000 Rennes 35