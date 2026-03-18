Fatoumata Diawara + Okali Le Florida Agen

Fatoumata Diawara + Okali

Le Florida 95 boulevard Carnot Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

FATOUMATA DIAWARA (Musique du monde/pop)

On reconnaît Fatoumata Diawara à sa voix chaude, teintée par l’héritage musical wassoulou, son goût pour le blues, le jazz, la pop, l’afro-beat et le funk…

FATOUMATA DIAWARA (Musique du monde/pop)

On reconnaît Fatoumata Diawara à sa voix chaude, teintée par l’héritage musical wassoulou, son goût pour le blues, le jazz, la pop, l’afro-beat et le funk…

Fatoumata Diawara, artiste incontournable et l’une des plus belles voix de l’Afrique moderne, revient en 2026 avec Massa, un album profondément personnel et empreint de vérité.

OKALI (Afro trip hop)

Union entre l’Afrique des esprits et la douceur d’un néo trip-hop, Okali, porté par la voix de sa chanteuse Gaëlle, en anglais, en eton, en zoulou (et de plus en plus en français), dessine une partition aux rythmes proches d’une transe pacifique où la langueur a sa place. .

Le Florida 95 boulevard Carnot Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 59 54 billetterie@le-florida.org

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English : Fatoumata Diawara + Okali

FATOUMATA DIAWARA (World music/pop)

Fatoumata Diawara is known for her warm voice, tinged with her wassoulou musical heritage, and her taste for blues, jazz, pop, afro-beat and funk?

L’événement Fatoumata Diawara + Okali Agen a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Destination Agen