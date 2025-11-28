Fatras Saison Culturelle ACL Iffendic Iffendic

3 Boulevard de la Trinité Iffendic Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-28 20:30:00

2025-11-28

Dans le cadre de la saison culturelle, l’association l’ACL d’Iffendic vous propose tout un programme.

Le vendredi 28 novembre à 20h30, le groupe Fatras vous propose un concert au Centre Culturel de La Chambre au Loup.

En lice depuis plus de 20 ans, fort de mille influences et d’une envie plus que jamais présente de griser son public, Fatras vous accorde une nouvelle danse, haletante, plurielle et métissée. Du rock, su swing, des musiques latines avec des textes coup de poing, des mots coup de cœur et la tête aux quatre vents, c’est de la chanson française qui bouscule, sans filtre et sans frontière.

Avec leur nouvel EP » A Corps Perdus », sorti en avril 2025, Fatras revient à son premier grand amour la scène.

Embarquement immédiat. .

