Faubourg Montmartre, sous les feux de la rampe, Hôtel d’Augny – Mairie du 9e arrondissement, Paris

Informations pratiques

Faubourg Montmartre, sous les feux de la rampe Samedi 19 septembre, 10h00 Hôtel d’Augny – Mairie du 9e arrondissement Paris

Inscription gratuite et obligatoire, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Mairie du 9e arrondissement de Paris, en partenariat avec le CAUE de Paris, propose au grand public une promenade urbaine commentée co-conçue avec le conseil de quartier Faubourg Montmartre.

Partez à la découverte du patrimoine architectural remarquable du quartier, et suivez la trace de ces lieux qui en font ou en ont fait un cœur battant de la vie culturelle parisienne.

Hôtel d’Augny – Mairie du 9e arrondissement 6 rue Drouot 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 01 71 37 76 91 http://www.mairie9.paris.fr https://www.facebook.com/Mairie09Paris;https://twitter.com/Mairie9Paris [{« type »: « link », « value »: « https://caue.pr-rooms.com/release.aspx?ID=229463″}] Mairie du 9e arrondissement. M8, M9 Richelieu-Drouot, M7 Le Peletier Bus 74, 85, 67

Circuit commenté ‘Faubourg Montmartre, sous les feux de la rampe » promenade JEP

Stéphane Asseline, Région Île-de-France