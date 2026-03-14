FAUCON CRÉCERELLETTE (ET AUTRES OISEAUX)

Lespignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Glissez vous dans la peau d’un ornithologue et partez à la rencontre du faucon crécerellette, ce petit rapace migrateur qui niche dans les toit, et à la découvertes des autres oiseaux de nos garrigues.

Glissez vous dans la peau d’un ornithologue et partez à la rencontre du faucon crécerellette, ce petit rapace migrateur qui niche dans les toit, et à la découvertes des autres oiseaux de nos garrigues.

Prévoir chaussures et tenue adapté, de l’eau et n’hésitez pas à prendre vos jumelles .

Lespignan 34710 Hérault Occitanie +33 6 42 89 33 25

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English : FAUCON CRÉCERELLETTE (ET AUTRES OISEAUX)

Slip into the shoes of an ornithologist and meet the kestrel, a small migratory bird of prey that nests in the rooftops, and discover the other birds of our garrigues.

L’événement FAUCON CRÉCERELLETTE (ET AUTRES OISEAUX) Lespignan a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 OT LA DOMITIENNE