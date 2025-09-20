Fauconnerie et escrime ancienne Château de Bourmont Vallons-de-l’Erdre

Fauconnerie et escrime ancienne Château de Bourmont Vallons-de-l’Erdre samedi 20 septembre 2025.

Fauconnerie et escrime ancienne 20 et 21 septembre Château de Bourmont Loire-Atlantique

6 € à partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites guidées et animées des extérieurs, du parc et de la chapelle. Spectacles et démonstrations proposés par les fauconniers des Géants du Ciel et les escrimeurs d’Armes Garcia.

Soyez les bienvenus!

Château de Bourmont Freigné – 44 540 Vallons-de-l’Erdre Vallons-de-l’Erdre 44540 Freigné Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 33 47 23 64 http://www.chateaudebourmont.com Demeure familiale des XVIIIème et XIXème siècles. Accès par la D19 entre Candé et Freigné.

Chateau de Bourmont