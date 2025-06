FAUL AND WAD AND MORE – WAREHOUSE Nantes

FAUL AND WAD AND MORE Début : 2025-08-01 à 23:55. Tarif : – euros.

SOLEA — Une communion entre culture Afro House, partage et amour.Solea n’est pas qu’une soirée, c’est un lieu de rendez-vous pour tous les amateur.ices d’Afro House qui souhaitent vibrer, voyager et prendre du plaisir tout au long de la nuit dans une atmosphère solaire et dansante !Pour cette première édition, SOLEA s’associe avec Onyx Atmosphere et vous donne rendez-vous le Vendredi 01 août.LE duo exceptionnel français FAUL & WAD vient inaugurer cette première soirée. Connus pour leur célèbre titre Changes, et leurs nombreux remix, tels que Sauti en collaboration avec Francis Mercier ou encore le remix du célèbre titre Yamore repris par Moblack.Avec aussi :PIAZZA, en B2B avec LUKAMATE, le nantais plus connu sous le nom de Matheo DesmarresMAHINA plus connu sous son alias techno : MizaMIB_Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44