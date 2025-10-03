FAUN – LA RAYONNE Villeurbanne

FAUN – LA RAYONNE Villeurbanne vendredi 3 octobre 2025.

FAUN Début : 2025-10-03 à 18:00. Tarif : – euros.

Sounds Like Hell Productions, en accord avec Garmonbozia, présente :Pour célébrer l’automne, la poésie de ses couleurs intenses et l’air vivifiant du vent qui nous rapproche peu à peu de l’hiver, nous accueillerons FAUN à La Rayonne le vendredi 3 octobre. Pour parfaire cette soirée médiévale, ce sont les pirates de YE BANISHED PRIVATEERS qui ouvriront les hostilités !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69