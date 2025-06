Faune création par la Compagnie Libertivore Maison du Parc Millevaches 11 juillet 2025 19:00

Corrèze

Dans Faune, une harde de femmes se laisse traverser par cette figure du vivant pour parler des transformations que vivent leurs corps et les identités collectives. Entre leurs mains, les bois de cerfs se transforment en agrès de cirque uniques, offrant un terrain de jeu acrobatique et chorégraphique riche et audacieux.

Avec la Scène nationale d’Aubusson théâtre Jean Lurçat.

Sans réservation. Gratuit. .

Maison du Parc 7 Route d’Aubusson

Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00

