Faune en Hiver, Maison du Parc national des Pyrénées – Cauterets, Cauterets

Faune en Hiver Samedi 28 février, 09h30 Maison du Parc national des Pyrénées – Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarifs : Adulte 45€ ; Enfant (7 – 12 ans) 35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T09:30:00+01:00 – 2026-02-28T15:30:00+01:00

Fin : 2026-02-28T09:30:00+01:00 – 2026-02-28T15:30:00+01:00

Au cœur de l’hiver, chaussez les raquettes et partez pour une journée d’immersion dans les paysages enneigés des Pyrénées. Lors de cette randonnée naturaliste, nous explorerons les territoires silencieux de la montagne à la recherche des traces laissées par la faune hivernale.

Isards, bouquetins et autres habitants discrets des hauteurs ont adapté leur mode de vie aux rigueurs de la saison froide. À travers l’observation, le pistage sur la neige et les temps d’échange, vous découvrirez comment ces animaux survivent à l’hiver, se déplacent et utilisent leur environnement.

Les observations se feront à distance, à l’aide de jumelles et d’une longue vue, dans une approche respectueuse du vivant et des milieux naturels. Cette sortie est aussi une invitation à ralentir, à lire le paysage et à se laisser surprendre par la beauté des montagnes enneigées.

Une journée complète en raquettes, accessible aux marcheurs en bonne condition physique, pour mieux comprendre la faune de montagne en hiver et vivre une expérience nature authentique.

‍ ‍ Départ assuré dès 4 participants.

Durée : 6h00

Activité organisée par Hadrien – Accompagnateur Montagne et photographe naturaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/stage-photo-la-faune-en-ville-3858

Maison du Parc national des Pyrénées – Cauterets

Sur les traces du vivant, au cœur des montagnes enneigées Nature Randonnée nature