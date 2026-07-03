Faune et flore autour de Valdieu-Lutran Valdieu-Lutran
jeudi 6 août 2026 · Valdieu-Lutran
Informations pratiques
Valdieu-Lutran
Faune et flore autour de Valdieu-Lutran
rue de Romagny Valdieu-Lutran Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-06 17:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Observons la faune et flore des zones humides autour de Valdieu-Lutran. À partir de 8 ans. Sur inscription
Cette balade animée le long du canal du Rhône au Rhin puis de la rigole d’alimentation de la Largue vous permettra d’observer la faune et la flore inféodées à ces zones humides. Découvrez diverses espèces d’oiseaux aquatiques, d’insectes et de plantes qui habitent ces milieux !
Inscription obligatoire. À partir de 8 ans. 20 places.
Rendez-vous devant la mairie de Valdieu-Lutran. .
rue de Romagny Valdieu-Lutran 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org
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English :
Let’s explore the flora and fauna of the wetlands around Valdieu-Lutran. %C0 Ages 8 and up. Registration required
L’événement Faune et flore autour de Valdieu-Lutran Valdieu-Lutran a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau