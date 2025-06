Faune et flore de la Baie des Veys – Carentan-les-Marais 18 juillet 2025 09:00

Rendez-vous en Baie des Veys ! Découvrez le fonctionnement de ce site particulier, observez sa faune et notamment ses phoques, dégustez sa flore… et participez activement à la protection des espèces qui en dépendent ! Réservation obligatoire.

Brévands

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 89 11 44 01 elan.nature.animations@gmail.com

English : Faune et flore de la Baie des Veys

Visit the Baie des Veys! Find out how this special site works, observe its fauna (especially seals), taste its flora? and play an active part in protecting the species that depend on it! Reservations required.

German :

Wir treffen uns in der Baie des Veys! Entdecken Sie die Funktionsweise dieses besonderen Ortes, beobachten Sie die Tierwelt, insbesondere die Robben, probieren Sie die Flora? und beteiligen Sie sich aktiv am Schutz der Arten, die von ihr abhängen! Reservierung erforderlich.

Italiano :

Visitate la Baie des Veys! Scoprite il funzionamento di questo sito speciale, osservate la sua fauna e in particolare le foche, assaggiate la sua flora e partecipate attivamente alla protezione delle specie che ne dipendono! Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Visite la bahía de Veys Descubra el funcionamiento de este lugar tan especial, observe su fauna y, en particular, las focas, deguste su flora… ¡y participe activamente en la protección de las especies que dependen de él! Imprescindible reservar.

