Faune et Flore de Touraine Richelieu

Faune et Flore de Touraine Richelieu mercredi 16 juillet 2025.

Faune et Flore de Touraine

Bibliothèque Richelieu Indre-et-Loire

Début : Mardi 2025-07-16

fin : 2025-08-22

2025-07-16

Le patrimoine naturel de la Touraine es triche d’une faune et d’une flore diversifiées.

Partez à la découverte de nombreuses espèces connues ou méconnues.

Bibliothèque Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 29 88

English :

Touraine’s natural heritage is rich in flora and fauna.

Discover many species, both known and little-known.

German :

Das Naturerbe der Touraine ist reich an einer vielfältigen Flora und Fauna.

Gehen Sie auf Entdeckungsreise und lernen Sie viele bekannte und unbekannte Arten kennen.

Italiano :

Il patrimonio naturale della Touraine è ricco di flora e fauna diverse.

Scoprite molte specie, sia note che poco conosciute.

Espanol :

El patrimonio natural de Touraine es rico en diversidad de flora y fauna.

Descubra numerosas especies, tanto conocidas como poco conocidas.

