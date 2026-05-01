Faune et flore des zones humides Méobecq
Faune et flore des zones humides Méobecq mardi 26 mai 2026.
Méobecq
Faune et flore des zones humides
Méobecq Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-26 14:00:00
fin : 2026-05-26 16:30:00
Date(s) :
2026-05-26
Dans le cadre de l’ABIC, venez découvrir la richesses des zones humides!
Partez à la rencontre d’une faune et d’une flore remarquables, parfois rares et menacés. Explorez ces milieux authentiques et les pratiques durables qui les protègent. .
Méobecq 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20
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English :
Discover the world of amphibians as they emerge from hibernation and head for the ponds to breed
to breed.
L’événement Faune et flore des zones humides Méobecq a été mis à jour le 2026-05-17 par Destination Brenne
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