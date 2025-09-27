Faune et Flore Les Verchers-sur-Layon Doué-en-Anjou

Les Verchers-sur-Layon 7 Rue des Figuiers Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-27

La Galerie Esprit Laque a le plaisir de vous convier à un événement artistique unique, mêlant nature et création contemporaine.

À cette occasion, le public est invité à découvrir “Faune et Flore”, une installation poétique imaginée par Sophie Puls, artiste, et réalisée en métal par Thibauld Mazire. Fruits d’un dialogue entre dessin et artisanat d’art, ces sculptures prennent vie grâce à un travail minutieux de découpe laser, de montage et de patine, offrant une nouvelle dimension aux paysages de jardin.

Chaque œuvre explore l’imaginaire végétal et animal, insufflant aux espaces extérieurs un souffle de poésie et de mouvement. Un moment d’évasion artistique, en harmonie avec la nature environnante.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 27 au dimanche 28 septembre 2025 de 10h à 18h. .

Les Verchers-sur-Layon 7 Rue des Figuiers Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 64 62 47 44 tmazire@esprit-laque.com

English :

Galerie Esprit Laque is pleased to invite you to a unique artistic event, combining nature and contemporary creation.

German :

Die Galerie Esprit Laque freut sich, Sie zu einem einzigartigen Kunstevent einzuladen, bei dem Natur und zeitgenössische Kreation miteinander verschmelzen.

Italiano :

La Galerie Esprit Laque è lieta di invitarvi a un evento artistico unico, che unisce natura e creazione contemporanea.

Espanol :

La Galerie Esprit Laque tiene el placer de invitarle a un acontecimiento artístico único, que combina naturaleza y creación contemporánea.

