Informations pratiques

Le Valtin

Faune et flore remarquable des hautes chaumes

Le Valtin Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-19 14:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Découverte de la collection de plantes des chaumes d’un jardin et balade pour observer la faune et la flore. Inscription obligatoire. Point de départ communiqué à l’inscription.Tout public

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Le Valtin 88230 Vosges Grand Est +33 3 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr

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English :

Explore the collection of plants in the garden’s stubble fields and take a walk to observe the flora and fauna. Registration is required. The meeting point will be provided upon registration.

L’événement Faune et flore remarquable des hautes chaumes Le Valtin a été mis à jour le 2026-08-13 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES