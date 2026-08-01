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AGENDA · Le Valtin

Faune et flore remarquable des hautes chaumes Le Valtin

mercredi 19 août 2026 · Le Valtin

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
88230 Le Valtin
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Le Valtin

Faune et flore remarquable des hautes chaumes

Le Valtin Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Découverte de la collection de plantes des chaumes d’un jardin et balade pour observer la faune et la flore. Inscription obligatoire. Point de départ communiqué à l’inscription.Tout public
0  .

Le Valtin 88230 Vosges Grand Est +33 3 89 77 90 30  schlucht@parc-ballons-vosges.fr

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English :

Explore the collection of plants in the garden’s stubble fields and take a walk to observe the flora and fauna. Registration is required. The meeting point will be provided upon registration.

L’événement Faune et flore remarquable des hautes chaumes Le Valtin a été mis à jour le 2026-08-13 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES