Faune et flore remarquable des hautes chaumes Le Valtin
mercredi 19 août 2026 · Le Valtin
Informations pratiques
Le Valtin
Faune et flore remarquable des hautes chaumes
Le Valtin Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Découverte de la collection de plantes des chaumes d’un jardin et balade pour observer la faune et la flore. Inscription obligatoire. Point de départ communiqué à l’inscription.Tout public
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Le Valtin 88230 Vosges Grand Est +33 3 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr
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English :
Explore the collection of plants in the garden’s stubble fields and take a walk to observe the flora and fauna. Registration is required. The meeting point will be provided upon registration.
L’événement Faune et flore remarquable des hautes chaumes Le Valtin a été mis à jour le 2026-08-13 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES