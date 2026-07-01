Faune et fragments de nature, Musée de Charmey, Val-de-Charmey

Informations pratiques

Faune et fragments de nature 21 février – 29 août 2027 Musée de Charmey District de la Gruyère

CHF 9 (plein)

CHF 7 (réduit)

CHF 5 (10-15 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-21T14:00:00+01:00 – 2027-02-21T17:00:00+01:00

Fin : 2027-08-29T14:00:00+02:00 – 2027-08-29T17:00:00+02:00

L’exposition est consacrée à la vie animalière en Gruyère, et plus particulièrement dans la vallée de la Jogne. Réunissant quatre photographes fribourgeois – Maud Chablais, Aldo Ellena, Etienne Francey et Elvira Maeder – elle invite à découvrir la vie sauvage de la région sous un angle à la fois artistique, poétique et documentaire, à la croisée de l’art, de la nature et du territoire.

Exposition organisée dans le cadre du Festival Photo-Fribourg.

Musée de Charmey Les Charrières 1, 1637 Charmey Val-de-Charmey 1637 District de la Gruyère Fribourg +41 26 320 70 20 https://www.musee-charmey.ch/ Dans un écrin du 17e siècle, le Musée de Charmey vous invite à découvrir l’expression artistique contemporaine et le patrimoine régional.

Il est connu internationalement pour sa Triennale du papier fondée en 1993 en collaboration avec l’artiste Viviane Fontaine. En 30 ans, le Musée de Charmey a accueilli et exposé près de 520 artistes de 40 pays différents. En Transports publics

Train jusqu’à Bulle avec le RER fribourgeois (qui relie Bulle à Berne et Lausanne).

Service du bus TPF, depuis Bulle (toutes les heures de 6 à 22 heures, dans les deux sens).

En Voiture

VRN 12 (E 27) Sortie Bulle, à 15 km direction Jaunpass

L’exposition est consacrée à la vie animalière en Gruyère, et plus particulièrement dans la vallée de la Jogne. Réunissant quatre photographes fribourgeois – Maud Chablais, Aldo Ellena, Etienne et – …

© Elvira Maeder