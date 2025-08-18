Faune Fun / recherche scénographique Bibliothèque municipale Tarascon

Faune Fun / recherche scénographique Bibliothèque municipale Tarascon lundi 18 août 2025.

Faune Fun / recherche scénographique 18 – 30 août Bibliothèque municipale Bouches-du-Rhône

Les ateliers organisés à la médiathèque sont en accès libre et limités à 12 places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-18T11:00:00 – 2025-08-18T12:00:00

Fin : 2025-08-30T10:00:00 – 2025-08-30T17:00:00

// Résidence de recherche en scénographie à la Médiathèque de Tarascon, ouverture au public toutes les après midi de 15h30 à 17h du 19 au 22 Août et du 25 au 29 Août.

// Interventions auprès des résidents de l’EHPAD Clerc de Molières du 18 au 22 Août

// Ateliers de danse et d’art plastique à la Médiathèque de Tarascon les 27 et 28 Août de 15h à 16h30

Bibliothèque municipale 26 Boulevard Gambetta 13150 Tarascon Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490915152 https://tarascon-pom.c3rb.org/

Été culturel