Faune nocturne et papillons de nuit Lieu-dit La Vignotte Blasimon

Lieu-dit La Vignotte Domaine nature et de loisirs Blasimon Gironde

La nuit, la plupart des papillons prennent leur envol à la recherche de nourriture et de partenaires potentiels. Prenez le temps de les observer et de les découvrir avec la LPO. Pendant que nous installons le piège lumineux, écoutons si les autres habitants de la nuit accompagnent nos sorties… Gratuit, sur réservation uniquement. Enfant à partir de 6 ans. .

Lieu-dit La Vignotte Domaine nature et de loisirs Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 91 33 81

