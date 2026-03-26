Faune Route stop aux collisions ! | Turfu Festival Le Dôme Caen

Faune Route stop aux collisions ! | Turfu Festival

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 09:30:00

fin : 2026-04-08 12:30:00

Date(s) :

2026-04-08

En Normandie, comme partout ailleurs, les collisions routières avec la faune sauvage sont fréquentes. L’identification de secteurs problématiques permet d’apporter une aide aux gestionnaires des routes et de mettre en place des aménagements pour limiter les écrasements.

Gratuit, inscription obligatoire. En Normandie, comme partout ailleurs, les collisions routières avec la faune sauvage sont fréquentes. L’identification de secteurs problématiques permet d’apporter une aide aux gestionnaires des routes et de mettre en place des aménagements pour limiter les écrasements.

Découvrez le programme Faune Route, dédié à la protection de la faune sauvage et co-créez des outils concrets de sensibilisation et d’information.

Partant du constat que les infrastructures routières contribuent fortement au déclin de la biodiversité, l’Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable (ANBDD), le Groupe Mammalogique Normand (GMN), l’Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (URCPIE) et le Groupe Ornithologique Normand (GONm) ont souhaité se mobiliser autour d’un projet commun pour lutter contre la fragmentation terrestre des milieux naturels et, plus spécifiquement, les collisions routières avec la faune sauvage en lançant le programme Faune Route.

Financé dans le cadre du Fonds vert, ce projet a pour objectifs d’identifier des zones particulièrement problématiques pour la circulation des espèces et de travailler avec les collectivités et les gestionnaires d’infrastructures pour restaurer les continuités.

Un outil de science participative accessible à toutes et tous Pour mettre en œuvre des actions, il est indispensable d’acquérir de la connaissance. L’une des actions principales mise en œuvre dans le cadre de ce projet est le développement d’un programme participatif accessible permettant la saisie d’observation de mammifères, d’amphibiens, de reptiles et d’oiseaux circulant ou écrasés sur les voies. Un site internet a été développé et le public est invité à envoyer ses observations via un smartphone ou un ordinateur. Ainsi, chacun·e participe à une action de connaissance et de protection de la biodiversité. Pour faciliter l’identification, le site propose des fiches descriptives des principales espèces victimes de collision routière.

La mise en œuvre d’action L’identification d’un maximum de secteurs problématiques, nous permet d’apporter notre aide aux gestionnaires des routes afin de mettre en place des aménagements pour limiter les écrasements. Cependant, les solutions ne sont pas toujours évidentes et dépendent aussi du budget et de la disponibilité de personne pour surveiller les tronçons. Pour faire connaître la démarche, créons des outils concrets de sensibilisation et d’informations (panneaux informatifs, autocollant présentant la démarche, …).

Intervenant·e·s

Anaïs Jardin (OBHeN) et Nicolas Klatka (GMN)

Partenaires

Observatoire Batracho-Herpétologique Normand (de l’Union Régional des CPIE) .

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

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English : Faune Route stop aux collisions ! | Turfu Festival

In Normandy, as elsewhere, road collisions with wildlife are a frequent occurrence. By identifying problem areas, we can help road managers and implement measures to limit the number of collisions.

L’événement Faune Route stop aux collisions ! | Turfu Festival Caen a été mis à jour le 2026-03-24 par Calvados Attractivité