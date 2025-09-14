« Fauré for ever » avec le Quatuor vocal Et Caetera Le village Roussas
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme
Tarif : – – 15 EUR
Début : 2025-09-14 20:00:00
fin : 2025-09-14 21:00:00
2025-09-14
Requiem de Fauré
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com
English :
Fauré’s Requiem
German :
Requiem von Fauré
Italiano :
Requiem di Fauré
Espanol :
Réquiem de Fauré
