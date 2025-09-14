« Fauré for ever » avec le Quatuor vocal Et Caetera Le village Roussas

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme

Tarif : – – 15 EUR

Début : 2025-09-14 20:00:00

fin : 2025-09-14 21:00:00

2025-09-14

Requiem de Fauré

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com

English :

Fauré’s Requiem

German :

Requiem von Fauré

Italiano :

Requiem di Fauré

Espanol :

Réquiem de Fauré

