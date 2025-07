FAURÉ REQUIEM Montpellier

FAURÉ REQUIEM Montpellier dimanche 24 août 2025.

FAURÉ REQUIEM

12 Rue de la Merci Montpellier Hérault

Début : 2025-08-24

fin : 2025-08-24

2025-08-24

Ne manquez pas le concert « Fauré Requiem » par les Petits chanteurs de Saint-Dominique

Dimanche 24 août à 20h30

Église Sainte-Eulalie

L’entrée est libre pour ce concert. .

12 Rue de la Merci Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Don’t miss the « Fauré Requiem » concert by the Petits chanteurs de Saint-Dominique

German :

Verpassen Sie nicht das Konzert « Fauré Requiem » von den Petits chanteurs de Saint-Dominique

Italiano :

Da non perdere il concerto « Fauré Requiem » dei Petits chanteurs de Saint-Dominique

Espanol :

No se pierda el concierto « Fauré Requiem » de los Petits chanteurs de Saint-Dominique

