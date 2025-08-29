Fausse Sceptique Le Sample Bagnolet

Tarif à 10€

Fausse Sceptique pose son cirque ambulant dans le jardin du Sample : ambiance foraine, jeux drôles, personnages carnavalesques et musiques électroniques.

Le Sample 18 avenue de la République 93170 Bagnolet Bagnolet 93170 Charonne France métropolitaine Métro 3 Porte de Bagnolet ou Gallieni

Bagnolet, un tremplin pour l’expression artistique