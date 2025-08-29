Fausse Sceptique Le Sample Bagnolet
Fausse Sceptique Vendredi 29 août, 17h00 Le Sample France métropolitaine
Tarif à 10€
Début : 2025-08-29T17:00:00 – 2025-08-29T23:30:00
Fin : 2025-08-29T17:00:00 – 2025-08-29T23:30:00
Fausse Sceptique pose son cirque ambulant dans le jardin du Sample : ambiance foraine, jeux drôles, personnages carnavalesques et musiques électroniques.
Le Sample 18 avenue de la République 93170 Bagnolet Bagnolet 93170 Charonne France métropolitaine Métro 3 Porte de Bagnolet ou Gallieni
Bagnolet, un tremplin pour l’expression artistique