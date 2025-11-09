Faust Le Théâtre Scène nationale de Mâcon Mâcon

Faust Le Théâtre Scène nationale de Mâcon Mâcon dimanche 9 novembre 2025.

Faust

Le Théâtre Scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2025-11-09 16:00:00

fin : 2025-11-09 17:20:00

2025-11-09

L’opéra de Gounod oppose la soif de connaissance et l’appel envoûtant du désir à la dualité du bien et du mal. Il raconte l’histoire fascinante de Faust, cet érudit tourmenté qui, en quête de sens et d’absolu, conclut un pacte fatidique avec les forces obscures personnifiées par Méphistophélès. Au coeur de cette fresque dramatique, l’amour interdit et la quête de rédemption se mêlent aux enjeux éternels de l’âme humaine.

Faust est l’un des opéras français les plus connus au monde. Il a été créé en 1859, d’après la pièce éponyme de Johann Wolfgang von Goethe, sur un livret de Jules Barbier et Michel Carré. .

L’événement Faust Mâcon a été mis à jour le 2025-10-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)